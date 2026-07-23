Прилучный сравнил своего персонажа с западными супергероями

Павел Прилучный заявил, что его персонаж в «Мажоре» отличается от западных супергероев

Актер Павел Прилучный, известный по роли в популярной франшизе «Мажор», высказался о своем персонаже Игоре Соколовском. Его слова передает «Газета.Ру».

Артист провел параллель между главным героем «Мажора» и западными супергероями. По мнению Павла, у нашего есть принципиальные черты.

«У него есть свой моральный кодекс. Западный супергерой — посланник судьбы. Наш — человек, который не имеет права на ошибку. Не может не сделать — это по‑нашему! Пройти через боль, но сделать. Он не спасает мир ради галочки», — объяснил актер.

Также Прилучный добавил, что «там» создают себе идеального кумира. В России же все по‑другому. «Наш зритель хочет видеть всю картину героя: как он оступается, ошибается, боится, поднимается, идет вперед, несмотря ни на что», — заключил он.

Ранее стало известно, что Прилучный подал в суд жалобу по делу с Муцениеце. По словам адвоката звезды «Мажора», жалоба была направлена в связи с процессуальными нарушениями.