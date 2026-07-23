Девушка-подросток и женщина захлебнулись на глазах у отдыхающих на пляже в Европе

The Sun: Два человека не выжили во время купания на пляже в Великобритании

Девушка-подросток и 40-летняя женщина захлебнулись во время купания на пляже в Европе. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла 22 июля на глазах у отдыхающих на пляже в Уэст-Мерси в Великобритании. Компания из пяти человек не смогла справиться с сильным течением, очевидцы обратились в службу спасения.

Сотрудники экстренной помощи прибыли на место происшествия и вытащили пострадавших из воды. Однако несовершеннолетнюю девушку и женщину не удалось реанимировать, они не выжили. «Третий человек находится в больнице в тяжелом состоянии», — отметили в полиции Эссекса.

Жизни еще двух человек ничто не угрожает. Офицеры изучают причины, которые привели к смерти двух женщин. «На данном этапе расследования мы полагаем, что все участники инцидента были знакомы друг с другом», — добавили в полиции.

Ранее турист искупался в запрещенном месте в Мексике и не выжил. Трагедия произошла на пляже у отеля в Канкуне.