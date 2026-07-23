Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:40, 23 июля 2026Путешествия

Девушка-подросток и женщина захлебнулись на глазах у отдыхающих на пляже в Европе

The Sun: Два человека не выжили во время купания на пляже в Великобритании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Eva_photo / Shutterstock / Fotodom

Девушка-подросток и 40-летняя женщина захлебнулись во время купания на пляже в Европе. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла 22 июля на глазах у отдыхающих на пляже в Уэст-Мерси в Великобритании. Компания из пяти человек не смогла справиться с сильным течением, очевидцы обратились в службу спасения.

Сотрудники экстренной помощи прибыли на место происшествия и вытащили пострадавших из воды. Однако несовершеннолетнюю девушку и женщину не удалось реанимировать, они не выжили. «Третий человек находится в больнице в тяжелом состоянии», — отметили в полиции Эссекса.

Жизни еще двух человек ничто не угрожает. Офицеры изучают причины, которые привели к смерти двух женщин. «На данном этапе расследования мы полагаем, что все участники инцидента были знакомы друг с другом», — добавили в полиции.

Ранее турист искупался в запрещенном месте в Мексике и не выжил. Трагедия произошла на пляже у отеля в Канкуне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Отрыжка Советского Союза». Новый главком ВСУ заявил, что россияне не имеют права на существование, и оскорбил жителей Донбасса
    Стали известны денежные требования Гвардиолы для работы в сборной Италии
    В крупных российских вузах произошли громкие коррупционные скандалы
    Зеленский высказался о полной блокировке украинских портов
    В Донецке начал работу первый в новых российских регионах парк альпак
    Девушка-подросток и женщина захлебнулись на глазах у отдыхающих на пляже в Европе
    Захарова напомнила Рубио об обещаниях Трампа по Украине
    В России разработали новый сплав для протезов и имплантов
    ЦБ понизил курсы доллара и евро
    Бывшая жена Диброва ответила на критику ее внешности на видео без макияжа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok