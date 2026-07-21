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20:02, 21 июля 2026Путешествия

Турист искупался в запрещенном месте в Мексике и не выжил

The Sun: 60-летний турист захлебнулся во время купания у отеля Nyx в Мексике
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Lubo3908 / Shutterstock / Fotodom

Турист и его двое детей искупались в запрещенном месте в Мексике и угодили в сильное течение. Об этом сообщила газета The Sun.

Трагедия произошла 17 июля в Канкуне. Семья путешественников вошла в воду на пляже у отеля Nyx, где был вывешен красный флаг, предупреждающий отдыхающих об опасности, но это не отпугнуло туристов. Во время купания сильное течение начало сносить их в открытое море.

Очевидцы начали звать на помощь, но спасатели, со слов вдовы, медлили. В итоге двоих детей вытащили на берег, они выжили. Однако 60-летний отец семейства захлебнулся. Его смерть констатировали на месте происшествия.

Родственники мужчины обвинили в его кончине спасателей. Власти Мексики не комментировали недостатки в работе спасательной службы.

Ранее четырехлетняя туристка упала в бассейн отеля в Италии и не выжила. Перед трагедией отец, присматривающий за девочкой, оставил ее одну.

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