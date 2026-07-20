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18:02, 20 июля 2026Путешествия

Брошенная отцом у бассейна в отеле четырехлетняя туристка упала в воду и не выжила

Bild: Четырехлетняя туристка упала в бассейн отеля в Италии и не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: DuaEnam KosongLima / Shutterstock / Fotodom

Четырехлетняя туристка осталась одна у бассейна отеля в Италии, упала в воду и не выжила. Об этом сообщило издание Bild.

Трагедия произошла 18 июля около 14:00 на курорте Милано-Мариттима. Семья из Австрии приехала на отдых на побережье Равенны. В один из дней мать и сестры девочки оставили ее одну рядом с отцом у бассейна. Мужчине что-то понадобилось в номере, он сказал дочери ждать его на месте и ушел.

Брошенная отцом путешественница прошла на территорию плавательного комплекса, двери которого оказались открыты, и упала в воду. К моменту, когда ее отец вернулся, девочка была в воде более восьми минут. Спасти ее не удалось.

На данный момент проводится расследование. Фигурантами дела являются отец ребенка и владелец отеля, по вине которого двери в бассейн не были заперты. Уточняется, что семья вернулась в Австрию и согласилась пожертвовать органы ребенка нуждающимся в них донорам.

Ранее турист скатился с водной горки и не выжил на глазах у жены и детей. Трагедия произошла на Ибице.

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