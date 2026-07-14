Турист скатился с водной горки и не выжил на глазах у жены и детей

Турист скатился с водной горки в отеле на Ибице и не выжил на глазах у жены и детей

Турист из Великобритании скатился с водной горки в отеле на Ибице и не выжил на глазах у жены и детей. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что 64-летний британский турист приехал в отпуск вместе с семьей на курорт Кала Тарида. Трагедия произошла утром 11 июля. В тот день мужчина плавал на территории отеля в бассейне, съехал с водной горки и не смог всплыть.

Тревогу забила его жена, медики вынули его из воды и начали его реанимировать, в том числе использовали дефибриллятор. Попытки привести его в чувства оказались безуспешны.

Полиция, прибывшая на место, не обнаружила на теле мужчины следов удара или каких-либо очевидных травм. Расследование продолжается.

Ранее турист приехал в Таиланд, в первый день искупался в бассейне и не выжил. Подруга мужчины обнаружила его бездыханным в воде.