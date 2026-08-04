В Лондоне впервые в истории не было осадков весь месяц

В Лондоне впервые за 155 лет метеонаблюдений не фиксировали осадки целый месяц

Жители Лондона не видели осадков целый месяц. Подобного в британской столице не было за всю историю метеонаблюдений, пишет издание Semafor.

Прошедший июль оказался первым абсолютно сухим календарным месяцем за последние 155 лет. Осадкомеры на метеостанции в Королевском ботаническом саду Кью не фиксировали такого дефицита с 1871 года, когда в Лондоне начали вести регулярные наблюдения за погодой. В ближайшие недели, по данным государственного метеорологического управления, признаков обильных и продолжительных осадков не предвидится.

Ранее сообщалось, что река Рейн обмелела до рекордных значений. До беспрецедентно низкой отметки уровень воды в реке опустился в дуйсбургском Рурорте, Дюссельдорфе и Кельне. Такое пересыхание объясняют продолжающейся засухой и отсутствием дождей в последние месяцы. В свою очередь, сербов на фоне обмеления Дуная власти призвали экономить воду и электричество.