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18:36, 4 августа 2026 (обновлено: 18:39, 4 августа 2026)Экономика

В Лондоне впервые в истории не было осадков весь месяц

В Лондоне впервые за 155 лет метеонаблюдений не фиксировали осадки целый месяц
Виктория Клабукова

Фото: Yann Tessier / Reuters

Жители Лондона не видели осадков целый месяц. Подобного в британской столице не было за всю историю метеонаблюдений, пишет издание Semafor.

Прошедший июль оказался первым абсолютно сухим календарным месяцем за последние 155 лет. Осадкомеры на метеостанции в Королевском ботаническом саду Кью не фиксировали такого дефицита с 1871 года, когда в Лондоне начали вести регулярные наблюдения за погодой. В ближайшие недели, по данным государственного метеорологического управления, признаков обильных и продолжительных осадков не предвидится.

Ранее сообщалось, что река Рейн обмелела до рекордных значений. До беспрецедентно низкой отметки уровень воды в реке опустился в дуйсбургском Рурорте, Дюссельдорфе и Кельне. Такое пересыхание объясняют продолжающейся засухой и отсутствием дождей в последние месяцы. В свою очередь, сербов на фоне обмеления Дуная власти призвали экономить воду и электричество.

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