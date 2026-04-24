Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:23, 24 апреля 2026Путешествия

Турист забрался в закрытый бассейн в Таиланде и не выжил

The Pattaya News: Турист из Китая искупался в бассейне в Таиланде и не выжил
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: stock-boris / Shutterstock / Fotodom

Приехавший в Таиланд турист в первый день отдыха искупался в закрытом бассейне жилого комплекса и не выжил. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

21-летний гражданин Китая Шао Ихао остановился со своей девушкой в элитных апартаментах в районе Джомтьен в Паттайе. Ночью 24 апреля молодой человек забрался в плавательный комплекс, который не обслуживался до утра, и не смог самостоятельно выбраться. Подруга мужчины обнаружила его бездыханным в воде и бросилась на помощь.

Прибывшие по вызову спасатели провели сердечно-легочную реанимацию пострадавшему, но безуспешно. На данный момент точную причину кончины китайца устанавливают судмедэксперты.

Ранее машина наехала на туриста с коляской в Таиланде и попала на видео. В полиции сообщили, что перед инцидентом 57-летняя водительница попала в другое ДТП с мотоциклом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok