Турист забрался в закрытый бассейн в Таиланде и не выжил

Приехавший в Таиланд турист в первый день отдыха искупался в закрытом бассейне жилого комплекса и не выжил. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

21-летний гражданин Китая Шао Ихао остановился со своей девушкой в элитных апартаментах в районе Джомтьен в Паттайе. Ночью 24 апреля молодой человек забрался в плавательный комплекс, который не обслуживался до утра, и не смог самостоятельно выбраться. Подруга мужчины обнаружила его бездыханным в воде и бросилась на помощь.

Прибывшие по вызову спасатели провели сердечно-легочную реанимацию пострадавшему, но безуспешно. На данный момент точную причину кончины китайца устанавливают судмедэксперты.

