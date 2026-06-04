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Забота о себе
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09:44, 4 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали дешевый суперфуд для профилактики проблем с сердцем и нормализации сна

Эндокринолог Янг: Тыквенные семечки положительно влияют на работу сердца
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kateryna Skydan / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Екатерина Янг посоветовала россиянам включить в рацион один продукт для профилактики проблем с сердцем и нормализации сна. Этот дешевый суперфуд она назвала в своем Telegram-канале.

Тыквенные семечки, по словам Янг, содержат большое количество магния и цинка, которые важны для иммунитета и гормонального баланса. Омега-3 жирные кислоты положительно влияют на работу сердца и головного мозга, рассказала врач.

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Фитоэстрогены в составе этого продукта помогут женщинам смягчить приливы в период постменопаузы. Кроме того, тыквенные семечки богаты триптофаном — аминокислотой, которая налаживает сон. «Но не переусердствуйте. Всего 25-30 граммов — это идеальная порция (…) Идеально сырые, нежареные и без соли», — добавила Янг.

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