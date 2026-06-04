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Из жизни
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09:38, 4 июня 2026Из жизни

Названы самые странные забытые в такси вещи

Uber: За год пассажиры забывали в такси деревья, живую рыбу и грудное молоко
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Компания Uber опубликовала юбилейный выпуск «Индекса забытых вещей» (Lost & Found Index) — отчета о том, что пассажиры оставляют в салонах машин по всему миру. Список можно найти на ее сайте.

В отчете назвали 50 самых странных вещей, забытых в такси за прошедший год. Среди них — зубной протез с двумя зубами, грудное молоко, живая рыба, два дерева, 420 пончиков, девять килограммов колбасы из утки и детский протез глаза.

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Кроме того, компания раскрыла, что пассажиры забывали в предыдущие 10 лет. Так, таксисты находили в салоне лобстера, документы о разводе, портрет Кейт Миддлтон, чучело кролики и накладки на ягодицы.

Ранее, в 2024 году, британская компания водоснабжения Severn Trent Water назвала десять самых странных предметов, обнаруженных в лондонской канализации. Среди необычных находок выделяются кукла Кена и кукла Даши-путешественницы.

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