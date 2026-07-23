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11:16, 23 июля 2026 (обновлено: 11:25, 23 июля 2026)Мир

Рубио пришлось защищаться за отстаивание переговоров с Россией

Дизен: Дипломатию с Россией криминализируют на Западе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: BRENDAN SMIALOWSKI / Pool / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о необходимости диалога с Россией, пытался оправдаться перед противниками дипломатии на Западе. Такое мнение выразил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.

«Рубио пришлось защищаться за участие в дипломатических переговорах с Россией. Криминализация дипломатии на Западе дорого обойдется», — написал эксперт.

Накануне американский госсекретарь заявил, что Вашингтон и Москва обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям, а отказ от контактов между государствами был бы безрассудством.

Ранее Марко Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам американского госсекретаря, они с российским коллегой обсудили урегулирование украинского конфликта. Глава Госдепартамента отметил, что США готовы сыграть конструктивную роль в мирном процессе. При этом он добавил, что для урегулирования на Украине нужны новые идеи и предложения.

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