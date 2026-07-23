Рубио пришлось защищаться за отстаивание переговоров с Россией

Дизен: Дипломатию с Россией криминализируют на Западе

Госсекретарь США Марко Рубио, говоря о необходимости диалога с Россией, пытался оправдаться перед противниками дипломатии на Западе. Такое мнение выразил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен.

«Рубио пришлось защищаться за участие в дипломатических переговорах с Россией. Криминализация дипломатии на Западе дорого обойдется», — написал эксперт.

Накануне американский госсекретарь заявил, что Вашингтон и Москва обязаны поддерживать отношения вопреки существующим разногласиям, а отказ от контактов между государствами был бы безрассудством.

Ранее Марко Рубио заявил, что у него был «хороший, честный разговор» с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам американского госсекретаря, они с российским коллегой обсудили урегулирование украинского конфликта. Глава Госдепартамента отметил, что США готовы сыграть конструктивную роль в мирном процессе. При этом он добавил, что для урегулирования на Украине нужны новые идеи и предложения.