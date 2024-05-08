Названы самые странные предметы из канализации

Лондонская компания водоснабжения нашла в канализации кукол и вставную челюсть

Британская компания водоснабжения Severn Trent Water назвала десять самых странных предметов, обнаруженных в лондонской канализации. Об этом пишет Metro.

Среди необычных находок выделяются кукла Кена и кукла Даши-путешественницы. На втором месте — фрагменты садового сарая, за ним — вставная челюсть. Сотрудники компании также нашли в канализации шины, нижнее белье и порубленный на куски каркас кровати. Помимо этого, в списке упомниаются очки, ключи, кошельки и столовые приборы.

«Можно только догадываться, как туда попали некоторые из этих вещей, зато это делает работу довольно забавной для всех», — сказал Грант Митчелл, возглавляющий в Severnt Trent Water отдел по устранению засоров в канализации. Он отметил, что чаще всего во время чистки они находят влажные салфетки, подгузники и средства гигиены. Странные предметы обнаруживаются редко.

Ранее сообщалось о списке инородных тел, которые американские врачи вытаскивали из пациентов. Например, они извлекали вантуз из заднего прохода и вешалку для одежды из глотки.