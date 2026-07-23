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11:06, 23 июля 2026 (обновлено: 11:11, 23 июля 2026)Спорт

Названы самые дорогие футболисты мира по итогам ЧМ-2026

Ямаль и Холанд побили мировой рекорд по трансферной стоимости
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Sam Navarro / IMAGN IMAGES / Reuters

Названы самые дорогие футболисты мира по итогам ЧМ-2026. Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Футболисты сборных Испании и Норвегии Ламин Ямаль и Эрлинг Холанд побили мировой рекорд трансферной стоимости. Цена за каждого из них находится в районе 220 миллионов евро. Каждый из них прибавил в стоимости по 20 миллионов во время чемпионата мира.

На третьем месте в списке самых дорогих игроков мира идет нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. Его рыночная стоимость оценивается в 200 миллионов евро. Он, в свою очередь, также подорожал на 20 миллионов во время мундиаля.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире приняли участие 48 сборных. Его победителем стала сборная Испании. В финале она одолела команду Аргентины. Единственный гол в матче на 106-й минуте забил полузащитник Ферран Торрес.

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