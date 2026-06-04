В российском регионе мошенники похитили человека

В Калининградской области задержали аферистов, подозреваемых в похищении человека

В Калининградской области задержали аферистов, подозреваемых в похищении человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в период с ноября 2022 года по январь 2026 года трое местных жителей совместно с неустановленными лицами занимались мошенническими действиями в отношении граждан, имеющих право на социальные выплаты, как дети-сироты. Злоумышленники продавали им непригодные для проживания дома.

Сотрудники правоохранительных органов выявили пять эпизодов. Ущерб составил более пяти миллионов рублей.

В марте 2023 года один из пострадавших решил обратиться в полицию для защиты своих прав. Об этом узнали злоумышленники. Двое из них сначала избили потерпевшего, а затем вывезли в безлюдное место, где под угрозами расправы и насилия над его несовершеннолетней дочерью, потребовали отказаться от попыток подать заявление.

Подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что обещавшие вернуть участника СВО из плена за три миллиона рублей мошенники попались.