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Силовые структуры
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08:03, 3 июня 2026Силовые структуры

Обещавшие вернуть участника СВО из плена за три миллиона рублей мошенники попались

В Подмосковье задержаны аферисты, обещавшие вернуть участника СВО за ₽3 млн из плена
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Подмосковье полиция задержала аферистов, обещавших вернуть за три миллиона рублей из плена участника специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Фигуранты — двое уроженцев Закавказья 42 и 44 лет. Полицейские задержали их в Люберцах и Москве. Операция проходила при поддержке бойцов Росгвардии.

Задержанные подозреваются по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Суд заключил их под стражу.

По данным правоохранителей, один из злоумышленников узнал, что отец его родственника пропал без вести в зоне спецоперации. Мужчина решил заработать на беде родственника. Он купил мобильный телефон и привлек старшего знакомого. Вместе они общались с ним только по переписке. Злоумышленники представлялись высокопоставленными чиновниками и силовиками и пообещали потерпевшему помощь в поиске пропавшего отца. За свои услуги они запросили деньги. В итоге пострадавший согласился и перевел на указанные ими реквизиты 1,3 миллиона рублей.

По информации МВД, позже фигуранты заявили, что разыскиваемый военнослужащий якобы находится в плену у Вооруженных сил Украины. За его возвращение они потребовали еще плату. В итоге обманутый мужчина передал им еще 1,5 миллиона рублей. Спустя некоторое время он раскрыл обман и обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что в Волгограде полиция Калмыкии задержала 21-летнюю жительницу Перми по подозрению в обмане вдовы бойца СВО.

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