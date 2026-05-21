Молодая россиянка стала участницей схемы по обману вдовы бойца СВО

В Волгограде полиция задержала девушку за обман вдовы бойца СВО из Калмыкии

В Волгограде полиция Калмыкии задержала 21-летнюю жительницу Перми по подозрению в обмане вдовы бойца специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В отношении молодой россиянки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Она арестована. Полиции подозреваемая рассказала, что перевела полученные деньги кураторам.

По версии полиции, девушка работала курьером в преступной схеме, жертвой которой стала вдова участника СВО.

Аферисты разыграли «криминальный спектакль»: сначала под предлогом перерасчета выплаты за погибшего мужа выманили у потерпевшей номер СНИЛС. Затем через сообщения якобы от «Госуслуг» предупредили о выгрузке персональных данных. Далее мнимые сотрудники Центробанка и лжесиловики убедили женщину, что с ее счета пытаются перевести деньги террористам. Ее запугали уголовным преследованием и вызовом на допрос в Москву, предложив вместо этого «помогать спецслужбам» в поимке преступников.

Потерпевшую заставили открыть счет в другом банке, перевести туда 7,5 миллиона рублей, обналичить и передать курьеру с кодовым словом. Ей обещали, что после «экспертизы» деньги вернут, но этого не произошло. Засомневавшись, женщина обратилась к родственнику, который посоветовал идти в полицию.

Ранее в Челябинской области полицейские задержали 55 человек, похитивших 60 миллионов рублей из Социального фонда России.

