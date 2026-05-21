Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:39, 21 мая 2026Силовые структуры

Молодая россиянка стала участницей схемы по обману вдовы бойца СВО

В Волгограде полиция задержала девушку за обман вдовы бойца СВО из Калмыкии
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Волгограде полиция Калмыкии задержала 21-летнюю жительницу Перми по подозрению в обмане вдовы бойца специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по региону.

В отношении молодой россиянки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Она арестована. Полиции подозреваемая рассказала, что перевела полученные деньги кураторам.

По версии полиции, девушка работала курьером в преступной схеме, жертвой которой стала вдова участника СВО.

Аферисты разыграли «криминальный спектакль»: сначала под предлогом перерасчета выплаты за погибшего мужа выманили у потерпевшей номер СНИЛС. Затем через сообщения якобы от «Госуслуг» предупредили о выгрузке персональных данных. Далее мнимые сотрудники Центробанка и лжесиловики убедили женщину, что с ее счета пытаются перевести деньги террористам. Ее запугали уголовным преследованием и вызовом на допрос в Москву, предложив вместо этого «помогать спецслужбам» в поимке преступников.

Потерпевшую заставили открыть счет в другом банке, перевести туда 7,5 миллиона рублей, обналичить и передать курьеру с кодовым словом. Ей обещали, что после «экспертизы» деньги вернут, но этого не произошло. Засомневавшись, женщина обратилась к родственнику, который посоветовал идти в полицию.

Ранее в Челябинской области полицейские задержали 55 человек, похитивших 60 миллионов рублей из Социального фонда России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские атомные подлодки вышли в море

    Российские «Терминаторы» использовали новую тактику в зоне СВО

    Россиянин получил 17 лет колонии за фотографии военных самолетов

    Раскрыта стоившая жизни россиянке после родов ошибка врачей

    Россиянам назвали самые популярные страны для отдыха в июне

    Четыре страны резко нарастили импорт российской кукурузы

    Женщина рассказала о заставившем ее расплакаться от смущения последствии мигрени

    Самая красивая женщина в мире в обнажающем грудь наряде появилась на фестивале в Каннах

    Выявлен простой способ защиты мозга от деменции

    Названо число россиянок с бесплодием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok