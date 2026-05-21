О допустимости условных сроков для криминальных авторитетов высказались в Верховном суде

Верховный суд РФ ужесточил подход к наказанию криминальных авторитетов

Пленум Верховного суда России ужесточил подход к наказанию криминальных авторитетов. Об этом пишет РИА Новости.

В отношении тех, кто обвиняется по статьям 210 и 210.1 УК РФ, недопустимо назначение условного наказания, а также его смягчение. Постановление вносит изменения в документ 2010 года, разъясняющий практику рассмотрения дел об организации преступных сообществ.

Пленум также дал развернутое определение того, что может свидетельствовать о занятии высшего положения в преступной иерархии. В документе перечислены признаки: разрешение споров между организованными преступными группировками (ОПГ), определение или изменение положения других «воров», установление и контроль за соблюдением «воровских» правил, применение мер воздействия к нарушителям. Также косвенными признаками могут быть связи с террористическими, экстремистскими организациями или коррупционные связи.

Ранее в Липецкой области суд приговорил 12 осужденных, отбывавших наказание в елецкой колонии, за следование идеям АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России).