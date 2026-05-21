Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 21 мая 2026Силовые структуры

О допустимости условных сроков для криминальных авторитетов высказались в Верховном суде

Верховный суд РФ ужесточил подход к наказанию криминальных авторитетов
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Пленум Верховного суда России ужесточил подход к наказанию криминальных авторитетов. Об этом пишет РИА Новости.

В отношении тех, кто обвиняется по статьям 210 и 210.1 УК РФ, недопустимо назначение условного наказания, а также его смягчение. Постановление вносит изменения в документ 2010 года, разъясняющий практику рассмотрения дел об организации преступных сообществ.

Пленум также дал развернутое определение того, что может свидетельствовать о занятии высшего положения в преступной иерархии. В документе перечислены признаки: разрешение споров между организованными преступными группировками (ОПГ), определение или изменение положения других «воров», установление и контроль за соблюдением «воровских» правил, применение мер воздействия к нарушителям. Также косвенными признаками могут быть связи с террористическими, экстремистскими организациями или коррупционные связи.

Ранее в Липецкой области суд приговорил 12 осужденных, отбывавших наказание в елецкой колонии, за следование идеям АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ядерные учения Российской армии попали на видео

    На Западе описали зону ядерного поражения «Искандера-К» в Европе

    Вероятность нового температурного рекорда в Москве оценили

    Мажор на кабриолете устроил массовое ДТП

    Захарова заявила о лжи со стороны Зеленского о трагедии в Доме профсоюзов

    В МИД предупредили о реакции на агрессию в отношении россиян в Приднестровье

    В российском регионе девочка-подросток организовала расправу над матерью и братом

    В Латвии объявили воздушную тревогу

    О допустимости условных сроков для криминальных авторитетов высказались в Верховном суде

    Обращение Ермака к гадалке объяснили желанием поговорить с женщиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok