12:54, 21 мая 2026Интернет и СМИ

Стало известно об адресованном Западу послании Путина во время встречи с Си Цзиньпином

L'Antidiplomatico: На встрече с Си Цзиньпином Путин послал сигнал Западу
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином президент России Владимир Путин послал сигнал Западу о том, что Москва и Пекин проводят независимую и суверенную внешнюю политику. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.

«Для Путина политическое послание ясно: Россия и Китай ведут независимую и суверенную внешнюю политику, действуют в тесной стратегической координации и играют "важную стабилизирующую роль" на мировой арене», — говорится в материале.

По данным издания, это демонстрирует формирование нового мирового порядка, где США утрачивают доминирующее положение.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подарил китайскому инженеру Пэн Паю редкий гербовый сервиз Императорского фарфорового завода. Путин подарил Пэн Паю парадный сервиз «Классика Москвы» от Императорского фарфорового завода. Сервиз выполнен из твердого фарфора и украшен деколью и ручной золотой росписью. Эта серия выпускалась в 2009-2013 годах, и в свободной продаже уже не встречается.

