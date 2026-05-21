Стало известно об адресованном Западу послании Путина во время встречи с Си Цзиньпином

L'Antidiplomatico: На встрече с Си Цзиньпином Путин послал сигнал Западу

Во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином президент России Владимир Путин послал сигнал Западу о том, что Москва и Пекин проводят независимую и суверенную внешнюю политику. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.

«Для Путина политическое послание ясно: Россия и Китай ведут независимую и суверенную внешнюю политику, действуют в тесной стратегической координации и играют "важную стабилизирующую роль" на мировой арене», — говорится в материале.

По данным издания, это демонстрирует формирование нового мирового порядка, где США утрачивают доминирующее положение.

