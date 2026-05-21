Продажи китайских машин на вторичном рынке России рванули вверх

Продажи китайских автомобилей с пробегом взлетели на 45,5 % в 2026 году

С января по апрель 2026 года россияне приобрели 105,5 тысячи подержанных легковых машин китайского производства. Относительно того же периода прошлого года, когда было реализовано 72,8 тысячи единиц, показатель увеличился на 45,5 процента. Доля китайских брендов на вторичном рынке России достигла 5,7 процента. Такие данные опубликовал в своем Telegram-канале аналитик Сергей Целиков.

Наибольший интерес покупатели проявляли к относительно новым машинам. В сегменте автомобилей 2022, 2023, 2024 и 2025 годов выпуска на долю «китайцев» пришлось почти 40 процентов от всех перепроданных машин. В более «возрастной» группе — старше пяти лет — их доля составляет всего два процента.

Самыми востребованными китайскими марками на вторичном рынке стали Chery (20,8 процента), Geely (17,7) и Haval (14,6). В десятку лидеров также вошли Changan, Lifan, Exeed, Great Wall, Omoda, Tank и Jetour.

Эксперт отметил, что на электромобили среди подержанных китайских машин пришлось 1,4 процента сделок, а на подключаемые гибриды — 4,4 процента. «Для сравнения, на рынке новых авто доля электрокаров у «китайцев» в этом году снизилась до 0,7 процента, а вот подзаряжаемых гибридов выросла — до 10 процентов», — подытожил Целиков.

Ранее стало известно, что новый российский электромобиль UMO 5 всего за месяц продаж сумел стать одним из самых популярных в сегменте. При этом лидером марочного рейтинга остается отечественный Evolute.