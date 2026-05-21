14:38, 21 мая 2026

Медведев предрек Украине скорую потерю новых земель

Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Украина в ближайшей перспективе потеряет новые земли. Уверенность в этом выразил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем посте в Max.

По его словам, Украина безвозвратно потеряла уже более 20 процентов территории, которую получила после распада Советского Союза. «И, несомненно, скоро утратит новые земли. Однако именно устойчивый контроль над собственной территорией — один из базовых признаков полноценного государства», — написал Медведев.

Политик также считает необратимой деградацию Украины. Он подчеркнул, что заявления Запада о поддержке и обещания вступления в НАТО не остановят ее системный распад.

Ранее Медведев заявил, что действующая в Киеве власть имеет все шансы повторить путь руководства Ирака в 1990-х годах. Он обратил внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского о наличии у Вооруженных сил Украины «самого богатого боевого опыта из всех европейских армий» и напомнил, что аналогично описывалась армия арабской страны.

