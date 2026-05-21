15:27, 21 мая 2026

Россиянам стало проще купить жилье в одном курортном городе

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Для получения вида на жительство в Дубае отменили минимальный порог. Это расширит потенциальный круг инвесторов, рассказала «Ленте.ру» руководитель отдела продаж компании Whitewill Ольга Панкина.

С мая 2026 года власти Дубая официально отменили минимальный размер инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Раньше для получения двухлетнего ВНЖ инвестор должен был приобрести недвижимость стоимостью не менее 750 тысяч дирхамов ОАЭ — примерно 204 тысячи долларов. Этот порог действовал несколько лет и служил фильтром для отсеивания мелких инвесторов, обеспечивая приток капитала от среднего и крупного бизнеса.

Теперь единственный собственник недвижимости в Дубае вправе подать заявку на получение ВНЖ на два года без требований по минимальной стоимости объекта. При совместном владении каждый инвестор должен владеть долей не менее 400 тысяч дирхамов (109 тысяч долларов). Это означает, что два покупателя недвижимости за 800 тысяч дирхамов (218 тысяч долларов) теперь могут получить визы.

По словам эксперта, снижение порога входа потенциально расширяет круг инвесторов, которые рассматривают Дубай как площадку для получения резидентства через недвижимость. В первую очередь это может повысить интерес со стороны покупателей с более ограниченным бюджетом и инвесторов, которые ранее откладывали решение из-за минимального инвестиционного порога.

При этом до конца года не стоит ожидать резкого всплеска спроса. Скорее ожидается постепенное увеличение количества запросов и сделок в более доступных сегментах рынка. Основными факторами по-прежнему остаются доходность объектов, а также стабильность экономики ОАЭ и удобство получения резидентского статуса через владение недвижимостью.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько предсказал рост числа покупок квартир в Дубае россиянами во второй половине 2026 года на 20-25 процентов год к году после отмены минимального порога инвестиций для получения вида на жительство.

