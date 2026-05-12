13:47, 12 мая 2026

Предсказан всплеск интереса россиян к покупкам квартир в одной стране

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Число покупок квартир в Дубае россиянами во второй половине 2026 года может вырасти на 20-25 процентов год к году после отмены минимального порога инвестиций для получения вида на жительство. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве России Юрия Шедько.

При этом в сегменте недорогих квартир и студий стоимостью до 250 тысяч долларов (18,5 миллиона рублей) рост может быть еще выше — до 30 процентов. «Это не взрывной, а устойчивый рост. Его будут определять высокий спрос, упрощение получения ВНЖ при среднем бюджете и возможность для нескольких покупателей объединиться и получить несколько виз с помощью покупки одной квартиры», — отметил Шедько.

Ранее минимальная стоимость недвижимости для оформления двухлетнего ВНЖ в Дубае должна была превышать 750 тысяч дирхамов, или около 204,2 тысячи долларов (15 миллионов рублей). Теперь подать заявку может единственный собственник недвижимости без требований к минимальной стоимости объекта. Если владельцев несколько, каждый из них должен иметь долю не менее 400 тысячи дирхамов — около 108,9 тысячи долларов (8 миллионов рублей).

Сильнее всего новые правила поддержат спрос на готовые студии и компактные апартаменты, уверен экономист. Жилье дешевле 750 тысячи дирхамов составляет примерно четверть сделок на вторичном рынке, но раньше покупатели, которым был важен статус резидента, такие объекты не рассматривали. Теперь же россияне заинтересовались жильем, которое можно быстро и выгодно продать. Оно может служить и инструментом инвестиций с доходностью 7-9 процентов годовых.

Рынок изменился таким образом, что на него активнее могут выйти инвесторы с небольшим бюджетом, семьи, релоканты, самозанятые и предприниматели. При этом у каждой группы есть свои ограничения. Например, для семей сдерживающим фактором остаются высокие расходы на жизнь в Дубае, а релоканты могут столкнуться со сложностями при открытии банковских счетов и переводе средств из России.

Спрос продолжит сдерживаться ценами на недвижимость, курс валют, расходы на содержание жилья, требования банков и риски перегрева рынка. Бюджет покупки небольшой студии для россиян начинается примерно от 130-150 тысяч долларов (9,6 — 11,1 миллиона рублей), а средний чек находится на уровне 200-250 тысяч долларов (14,8 миллиона — 18,5 миллиона рублей) и выше. Ипотечные условия в стране предполагают первоначальный взнос от 25 до 50 процентов и ставки — от 3,5 до 6,5 процента годовых.

Ранее в Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство (ВНЖ). Теперь человек может получить резидентство будучи единственным собственником недвижимости в Дубае. Подать заявку на ВНЖ можно на два года, а стоимость жилья не играет роли.

