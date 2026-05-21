16:14, 21 мая 2026

В МИД заявили об увеличении шансов применения ядерного оружия на Украине

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Шанс применения ядерного оружия на Украине повышается. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Грань, за которой стоит использование всех возможных видов вооружений, становится все тоньше. И поэтому это очень опасная игра даже в форме риторики. В конце концов американцы применили в Японии ядерное оружие и Россия буквально на днях провела учения с использованием стратегического ядерного вооружения, поэтому эта система вполне готова к использованию», — сказал он. Дипломат подчеркнул, что ядерное оружие может быть применено в случае угроз наиболее уязвимым или важным местам в стране.

Он также отметил, что увеличение объемов производства вооружений в Европе свидетельствует о подготовке к войне с Россией. Посол добавил, что соседние страны убеждают воевать с Россией, заявляя, что ядерное оружие применено не будет. Однако, по его словам, в соответствующей ситуации оно может быть использовано.

Ранее в Белоруссии начались ядерные учения. В Минобороны республики заявили, что мероприятия проводятся в рамках совместной оборонной программы Союзного государства.

