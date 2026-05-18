Бывший СССР
12:38, 18 мая 2026

В Белоруссии начались учения по применению ядерного оружия

МО Белоруссии сообщило об учениях по боевому применению ядерного оружия
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В Белоруссии началась тренировка воинских частей по боевому применению ядерного оружия. Об этом сообщило Министерство обороны (МО) республики в Telegram-канале.

«Сегодня в интересах повышения готовности Вооруженных сил (ВС) к применению современных средств поражения (...) началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения», — указано в сообщении.

Отмечается, что целью тренировки является совершенствование уровня подготовки личного состава к выполнению задач и организация боевого применения из неплановых районов.

В республике совместно с российскими военными планируют отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки к их применению.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригрозил ударом по Белоруссии. По его словам, в настоящее время важными остаются два вопроса: в каком направлении выдвинутся ВС Белоруссии и в какие сроки.

