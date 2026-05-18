13:17, 18 мая 2026Интернет и СМИ

Гоблин порадовался отсутствию «Евровидения» на телеканалах

Блогер Пучков заявил, что рад отсутствию «Евровидения» на российских телеканалах
Маргарита Щигарева
Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что рад отсутствию на российских федеральных каналах трансляции музыкального конкурса «Евровидение». Об этом он сказал в эфире радиостанции Sputnik, запись опубликована в «VK Видео».

«Наконец-то эту лабуду не транслируют по [отечественным] федеральным каналам», — отметил Пучков. Как пояснил блогер, он считает, что на песенном конкурсе выступает мало звезд мирового уровня.

Кроме того, Гоблин добавил, что не видит смысла в участии в этом музыкальном конкурсе. «На фига это вообще надо? Внутри родной страны орудуйте, от этого пользы намного больше», — призвал он артистов.

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса «Евровидение-2026» стала певица Dara (настоящее имя Дарина Йотова) из Болгарии. Второе место занял представитель Израиля Ноам Беттан.

Перед этим директор «Евровидения» Мартин Грин сделал новое заявление о возможности участия России в музыкальном конкурсе. Он уточнил, что разговоров об этом не ведется.

