Стал известен победитель «Евровидения-2026»

Победителем конкурса «Евровидение-2026» стала певица Dara из Болгарии

Победителем конкурса «Евровидение-2026» стала певица Dara (настоящее имя — Дарина Йотова) из Болгарии. Трансляция велась на YouTube.

На втором месте — Израиль: его представитель Ноам Беттан исполнил песню «Мишель».

Артистка исполнила композицию Bangaranga. 27-летняя певица родилась Варне, Болгария. Окончила Национальное училище имени Добри Христова по направлению народного вокала. Музыкальную карьеру начала в 2015 году. На ее счету — два музыкальных альбома и более 30 синглов.

С 2021 года Dara — наставница в шоу «Голос Болгарии».

Ранее директор «Евровидения» Мартин Грин сделал новое заявление о возможности участия России в музыкальном конкурсе. Он уточнил, что никаких разговоров о возвращении России на конкурс сейчас не ведется.