14:08, 18 мая 2026Наука и техника

Найден простой способ определить риск развития остеопороза по фотографии

Екатерина Графская
Фото: sasirin pamai / Shutterstock / Fotodom

Биологический возраст сетчатки глаза может указывать на риск развития остеопороза и переломов. К такому выводу пришли исследователи из Сингапура, Великобритании и других стран. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS Digital Health.

Ученые использовали алгоритм искусственного интеллекта RetiAGE, который оценивает возраст сетчатки по фотографиям глазного дна. Сначала исследователи проанализировали данные почти двух тысяч пожилых жителей Сингапура, а затем проверили выводы на базе UK Biobank с участием более 43 тысяч человек.

Оказалось, что у людей с более «старой» сетчаткой чаще наблюдалась сниженная минеральная плотность костей, повышенный риск переломов и более высокая вероятность развития остеопороза в будущем. По данным исследования, каждое увеличение показателя RetiAGE повышало риск развития заболевания примерно на 12 процентов.

Авторы работы считают, что снимки сетчатки могут стать простым и неинвазивным способом раннего выявления остеопороза. Сейчас заболевание часто диагностируют уже после переломов, поскольку стандартное обследование костей остается дорогим и не всегда доступным.

Ранее стало известно, что остеопороз повышает риск ранней смерти у женщин после менопаузы.

