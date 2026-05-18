Россия
15:02, 18 мая 2026Россия

Власти отреагировали на инцидент с матерившимся при губернаторе российским чиновником

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Владимир Зайцев. Фото: страница Владимира Зайцева во «ВКонтакте»

Власти Курской области отреагировали на инцидент с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым, который выругался матом на совещании с губернатором Александром Хинштейном. В отношении чиновника проводится служебная проверка, сообщили изданию «Подъем» в пресс-службе правительства региона.

Ранее в сети появилось видео, на котором Хинштейн задал Зайцеву вопрос о жалобах на перебои с водой в селе Любимовка. Однако вместо ответа чиновник начал материться. Позже глава Большесолдатского района объяснил, что у него были проблемы со связью, а нецензурная брань предназначалась человеку в его кабинете.

В правительстве Курской области заявили, что высокие стандарты поведения и уважение к коллегам являются обязательным требованием для всех должностных лиц, однако Зайцев отступил от них. «Подобное поведение недопустимо на государственной службе», — сказал собеседник издания.

Представитель властей подчеркнул, что по результатам проверки действиям чиновника дадут правовую оценку.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с матом уволил главу Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова. Причиной бурной реакции главы региона стал камень с разбитой мемориальной табличкой о героях Великой Отечественной войны. Позже Федорищев извинился за форму общения с подчиненным.

