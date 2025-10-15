Глава Самарской области извинился за мат при общении с уволенным им чиновником

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев извинился за мат при общении с экс-главой Кинельского района Юрием Жидковым. Инцидент стал темой общения губернатора с журналистами телеканала «Царьград».

14 октября было опубликовано видео, на котором Федорищев матом сообщает Жидкову об увольнении и хлопает того по спине.

По словам Федорищева, его возмутила халатность, которую, по его мнению, проявил Жидков. Прокомментировал губернатор и употребленное им бранное слово, возмутившее некоторых представителей российской общественности.

За форму я извиняюсь перед всеми, кто видел это видео, кто слышал эту форму, перед нашими жителями, конечно же Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области

В связи с увольнением Жидкова самарский губернатор отметил, что региональные власти решительно настроены бороться с проявлениями халатности.

Тем временем Юрий Жидков записал видеообращение из больницы, в которой он оказался вскоре после публикации видео. Он сообщил о стабилизации своего здоровья. Жена Жидкова Наталья сочла увольнение супруга несправедливым и заверила, что семья справится со сложившейся ситуацией.