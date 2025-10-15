Глава СПЧ прокомментировал увольнение с матом российского чиновника

Глава СПЧ Фадеев: Чиновникам необходимо следить за языком

Чиновникам необходимо следить за языком в окружении микрофонов или телекамер. Об этом заявил председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев, чьи слова приводит «Говорит Москва».

Так он прокомментировал увольнение главы Кинельского района Самарской области Юрия Жидкова губернатором региона Вячеславом Федорищевым.

«Мы что, все гимназисты, что ли? Не используем иногда крепкие выражения? Просто надо следить за окружающей средой. Если ты позволяешь себе такие выражения, то посмотри вокруг, нет ли рядом телекамер или микрофонов. Нельзя материться, нельзя позволять себе разного рода высказывания», — сказал Фадеев.

Он также добавил, что, по его мнению, произошедшая ситуация является уроком, который должен усвоить каждый чиновник.

14 октября Федорищев отправил Жидкова в отставку, использовав мат. Причиной бурной реакции стало то, что глава региона увидел камень с разбитой мемориальной табличкой о героях Великой Отечественной войны. Он потребовал от Жидкова объяснений, однако тот назвал это «просто камнем».

После этого стало известно, что Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом.