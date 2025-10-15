Россия
09:56, 15 октября 2025Россия

Уволенный матом российский чиновник попал в больницу

Уволенный матом самарский чиновник Жидков попал в больницу с гипертонией
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Уволенный матом глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков попал в больницу с гипертоническим кризом. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ Волга».

До этого российский чиновник признался, что не понимает причину жесткого решения губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, однако старается держаться.

Как пишет Telegram-канал Mash, бывший глава Кинельского района помещен в отделение кардиологии.

14 октября сообщалось, что губернатор Самарской области обматерил и отправил в отставку Жидкова. Причиной бурной реакции стало то, что Федорищев увидел камень с разбитой мемориальной табличкой, посвященной героям Великой Отечественной войны. Он потребовал от подчиненного объяснений, однако тот назвал это «просто камнем».

Жидков возглавлял Кинельский район с 2020 года.

