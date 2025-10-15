«Просто камень? Уволен, *****!» Губернатор вспылил из-за отношения чиновника к мемориалу участникам Великой Отечественной войны

Глава Самарской области Федорищев с матом уволил главу Кинельского района

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил и отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова.

Инцидент произошел во время инспекции по реконструируемым муниципальным объектам региона. В сети появились кадры, на которых Федорищев и Жидков смотрят на камень, после чего губернатор кратко дает оценку увиденному и, хлопая подчиненного по плечу, произносит фразу «Уволен, ***!»

Жидков занимал пост главы района с 2020 года.

Позднее выяснилось, что губернатор увидел камень с разбитой мемориальной табличкой, посвященной героям Великой Отечественной войны. Он потребовал от подчиненного объяснений, однако тот назвал это «просто камнем». «А значит, может лежать как мусор», — посчитал Федорищев.

Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен

Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области

Жидков заявил об обиде на губернатора

После инцидента Жидков рассказал о своей реакции на случившееся. Он заявил, что ему обидно, но он старается держаться.

Слов нет, одни эмоции

Юрий Жидков экс-глава Кинельского района Самарской области

Как утверждает бывший чиновник, он не понимает, кому перешел дорогу — конфликтов с главой области у него не было, а в 2024 году район занял первое место в регионе по экономическим показателям.

Инцидент с камнем Жидков назвал недопониманием: камень изначально стоял в парке как заготовка под памятник участникам Великой Отечественной войны, затем его перенесли к школе, чтобы использовать для музея — просто забыли снять табличку.

В сети высказались о радикальном увольнении чиновника

Российская журналистка Анастасия Кашеварова обратила внимание, что обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто» вместо камня был возведен еще в 2022 году. Она предположила, что строители, вероятно, оттащили камень и попросту забыли про него. При этом общественница отметила, что губернатору все же не стоило материться на камеру и толкать подчиненного. «Хотя табличку нужно было просто снять. Негоже, чтобы она искореженная оставалась», — добавила она.

В свою очередь, руководитель отдела внешних коммуникаций Института Царьграда Никита Комаров указал, что Федорищев в ситуации с Жидковым разрешил ситуацию без долгих процедур и в соответствии с запросами общества. «Мат — это очень нехорошо. Но хуже, когда чиновники говорят, пусть и без мата, но и без дела», — резюмировал эксперт.