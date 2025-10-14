Россия
22:00, 14 октября 2025

Российский губернатор обматерил и уволил подчиненного

Самарский губернатор Федорищев обматерил и уволил главу Кинельского района
Фото: Сергей Тарасов / РИА Новости

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил и отправил в отставку главу Кинельского района области Юрия Жидкова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во время инспекции по реконструируемым муниципальным объектам региона. В сети появились кадры, на которых Федорищев и Жидков смотрят на что-то, после чего губернатор кратко дает оценку увиденному и, хлопая подчиненного по плечу, произносит фразу «Уволен, ***!»

Жидков занимал пост главы района с 2020 года.

В сентябре стало известно, что Федорищев и еще шесть губернаторов в России попали в зону низкой политической устойчивости в рейтинге «Госсовет 2.0», составленном экспертами «Минченко консалтинг». Специалисты разъяснили, что попадание в «красную зону» не гарантирует отставку главы региона, хотя и повышает ее риски.

