Семь российских губернаторов попали в «красную зону»

РБК: Семь губернаторов в России попали в зону низкой политической устойчивости
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Георгий Филимонов

Георгий Филимонов. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Семь губернаторов в России попали в зону низкой политической устойчивости в рейтинге «Госсовет 2.0», составленном экспертами «Минченко консалтинг», передает РБК.

В «красной зоне» (в наиболее слабом положении) оказались глава Вологодской области Георгий Филимонов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, глава Дагестана Сергей Меликов, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Хакасии Валентин Коновалов, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как выяснили эксперты, у троих из них в 2026 году истекают полномочия. Специалисты «Минченко консалтинг» разъяснили, что попадание в «красную зону» не гарантирует отставку главы региона, хотя и повышает ее риски.

До этого сообщалось, что глава Камчатки Владимир Солодов потребовал отставки руководителя Вилючинска Ивана Головчака после мониторинга его работы и жалоб граждан.

.
