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08:08, 5 августа 2025Россия

Глава Камчатки потребовал отставки главы города из-за жалоб жителей после землетрясения

Глава Камчатки Солодов потребовал отставки главы Вилючинска из-за жалоб жителей
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетОтставка губернатора:
Владимир Солодов

Владимир Солодов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Камчатки Владимир Солодов потребовал отставки руководителя Вилючинска Ивана Головчака после мониторинга его работы и жалоб жителей. Об этом сообщил губернатор в Telegram-канале.

«Получаю большое количество жалоб от жителей Вилючинска на работу администрации ВГО. После сильнейшего землетрясения количество нареканий к местной власти кратно возросло», — написал Солодов.

Он рассказал, что провел объезд домов, социальных объектов и пункта временного размещения Вилючинска, после чего убедился в справедливости жалоб жителей. Солодов назвал неудовлетворительной работу администрации города, а также реагирование на чрезвычайную ситуацию.

Землетрясение магнитудой 8,7 на Камчатке произошло 30 июля, оно стало сильнейшим с 1952 года, за ним последовало цунами. Высота цунами на Камчатке достигала пяти-шести метров, на отдельных участках — до 10-15 метров. Катаклизмы также пришли в Сахалинскую область, где из-за цунами и подземных толчков на Курильских островах эвакуировали почти три тысячи человек. В Северо-Курильске и Петропавловске-Камчатском вводили режим ЧС.

ЖЗЛ
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