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12:01, 30 июля 2025Экономика

Названа высота цунами на Курилах и Камчатке

Высота цунами на Камчатке и Курилах достигала 5-6 метров
Полина Луханина

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Высота цунами на Камчатке и Курилах достигала 5-6 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя лаборатории цунами Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Игоря Медведева.

Он отметил, что «цунами достаточно сильное», а волны достигали указанной высоты в ряде пунктов Камчатки и Курильских островов.

Ранее сообщалось, что высота цунами на отдельных участках Камчатки и Курил достигала 10-15 метров.

Мощное землетрясение на Камчатке произошло в среду, 30 июля. Изначально магнитуда составила 7,5, однако позже она достигла 8,7. Землетрясение стало сильнейшим с 1952 года. Цунами после него достигло даже побережья США.

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