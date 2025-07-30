Названа высота цунами на Курилах и Камчатке

Высота цунами на Камчатке и Курилах достигала 5-6 метров

Высота цунами на Камчатке и Курилах достигала 5-6 метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя лаборатории цунами Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Игоря Медведева.

Он отметил, что «цунами достаточно сильное», а волны достигали указанной высоты в ряде пунктов Камчатки и Курильских островов.

Ранее сообщалось, что высота цунами на отдельных участках Камчатки и Курил достигала 10-15 метров.

Мощное землетрясение на Камчатке произошло в среду, 30 июля. Изначально магнитуда составила 7,5, однако позже она достигла 8,7. Землетрясение стало сильнейшим с 1952 года. Цунами после него достигло даже побережья США.