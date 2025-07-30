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11:46, 30 июля 2025Экономика

На США обрушилось цунами

Цунами достигло побережья Калифорнии после землетрясения на Камчатке
Полина Луханина

Фото: Bing Guan / Reuters

Волны цунами после землетрясения на Камчатке достигли побережья американского штата Калифорния. Об этом сообщает Национальная метеорологическая служба США в X.

Там сообщили, что цунами в настоящее время движется вдоль берега на пляже Арина-Коув.

Землетрясение магнитудой около 8,8 произошло в Тихом океане возле Камчатки утром 30 июля. Оно оказалось самым мощным с 1952 года. Толчки ощущались в десятках населенных пунктов. Волны цунами после прошли в Северо-Курильске Сахалинской области.

По словам жительницы Петропавловска-Камчатского, во время землетрясения «все вокруг ходило ходуном, включая асфальт под ногами». После землетрясения многие люди боятся возвращаться домой, добавила она.

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