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11:02, 30 июля 2025Экономика

Жители Камчатки рассказали о страхе возвращаться в дома после землетрясения

Жительница Камчатки рассказала о происходящем во время землетрясения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: МЧС РФ / РИА Новости

Жительница Петропавловска-Камчатского рассказала о том, что происходило во время землетрясения, которое стало мощнейшим за несколько десятилетий. В разговоре с «Газетой.Ru» она призналась, что люди были напуганы, многие плакали и молились.

По ее словам, сильные толчки продолжались примерно 15 минут. «Было страшно, дико страшно», — призналась она и добавила, что в этот момент находилась на работе, но успела выбежать на улицу. «Все вокруг ходило ходуном, включая асфальт под ногами. Некоторые люди возле меня кричали в панике, кто-то даже плакал и молился», — рассказала она. Женщина уточнила, что сейчас многие боятся возвращаться к себе домой и стараются уехать на дачи, из-за этого город встал в пробках.

Землетрясение магнитудой около 8,8 произошло в Тихом океане возле Камчатки утром 30 июля. Оно оказалось самым мощным с 1952 года. Толчки ощущались в десятках населенных пунктов. Чуть позже в Северо-Курильске, Сахалинская область, прошли четыре волны цунами. В Японии, на Гавайях, в Чили, Эквадоре, Перу, Мексике и КНР также объявлена угроза цунами.

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