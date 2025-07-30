«Уникальное событие». На Камчатке произошло сильнейшее землетрясение с 1952 года. Первые волны цунами обрушились на регионы РФ

На Камчатке и в Северо-Курильске объявлена угроза цунами из-за землетрясения

На Камчатке произошло мощное землетрясение. Изначально магнитуда составила 7,5, однако позже она достигла 8,7, что является сильнейшим землетрясением с 1952 года. Директор камчатского филиала единой геофизической службы РАН Данила Чебров заявил, что событие можно отнести к категории уникальных.

Согласно предварительным данным экспертов, интенсивность сотрясений в Петропавловске-Камчатском составила не менее VI баллов. Специалисты предупреждают о развитии сильного афтершокового процесса, который будет ощущаться еще не менее месяца.

Только что произошло сильнейшее землетрясение в камчатской сейсмофокальной зоне с 1952 года. Магнитуда по разным оценкам достигает 8,7. Это, безусловно, выдающееся событие Камчатский филиал Геофизической службы РАН

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что в Северо-Курильске также произошло землетрясение магнитудой 7,9. В настоящее время идет эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, сообщил глава региона. Он также добавил, что ситуация находится под контролем.

Первые волны цунами обрушились на российские регионы

В Елизовском районе Камчатки заметили четырехметровую волну цунами. Позже стало известно, что угроза цунами объявлена на всех Курильских островах.

Первая волна цунами также обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска. По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, жители в безопасности на возвышенности.

Завод по обработке рыбы «Алаид» в российском Северо-Курильске начал уходить под воду в то время, как в городе звучит сирена об угрозе цунами. Людей экстренно эвакуировали с предприятия. Теперь сотрудники завода издалека наблюдают, как волны накрывают постройки. Данных о пострадавших не поступало.

Угрозу цунами объявили в Японии и США

На Аляске — в крупнейшем штате США — объявили угрозу цунами после землетрясения, которое произошло у побережья Камчатки и которое оценили в 7,5 балла. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, объявление об угрозе цунами на территории американского штата было сделано в 02:35 по московскому времени.

Также власти острова Оаху, на котором расположена столица американского штата Гавайи Гонолулу, призвали жителей немедленно эвакуироваться из-за угрозы цунами после мощного землетрясения на Камчатке.

Ожидаются разрушительные волны цунами Экстренные службы острова Оаху

Силы самообороны Японии подняли в воздух истребители, а также патрульные самолеты и вертолеты для мониторинга ситуации над акваторией Тихого океана на фоне угрозы цунами, движущегося к японскому побережью после случившегося на Камчатке сильного землетрясения. Уточняется, что военная авиация задействована в операциях по сбору оперативной информации о цунами.

Появилась информация о пострадавших

После землетрясения, произошедшего на Камчатке, пострадали несколько человек, тяжелых травм у жителей региона нет.

Такие пациенты, к сожалению, есть. Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна (...) Все пациенты (находятся) в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм в настоящий момент не зафиксировано Олег Мельников Министр здравоохранения Камчатского края

Также после землетрясения на Камчатке выросло количество приступов эпилепсии. По данным Amur Mash, жители паникуют из-за трещин в домах. Во время землетрясения в Петропавловске-Камчатском в квартирах падали шкафы, тумбы, техника.

В одном из детских садов на Камчатке после землетрясения обрушилась стена. Детей и взрослых в этот момент в здании не было. По предварительным данным, никто не пострадал. Также сообщалось, что в аэропорту Камчатки посыпался потолок, пассажиров эвакуировали. Специалисты приступили к ремонту. Одна из плит упала на пассажирку. Предварительно, женщина серьезно не пострадала.

В государственных краевых учреждениях Камчатки рабочий день сокращен. Такое решение принял губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его поручению в регионе развернули региональный штаб.

Специалисты штаба координируют действия всех служб и организаций, ответственных за обеспечение безопасности и оказание помощи населению Пресс-служба правительства Камчатского края

В Петропавловске-Камчатском образовались длинные пробки, жители начали массово покидать город.