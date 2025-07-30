Первая волна цунами обрушилась на Северо-Курильск

Лимаренко: Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска

Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону Северо-Курильска. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

По словам главы региона, жители в безопасности на возвышенности.

До этого Лимаренко заявил, что в Северо-Курильске произошло землетрясение магнитудой 7,9. По его словам, объявлена угроза цунами. В настоящее время идет эвакуация жителей. Экстренные службы работают в полном объеме, сообщил глава региона. Он также добавил, что ситуация находится под контролем.

Ранее четырехметровую волну цунами заметили в Елизовском районе Камчатки.