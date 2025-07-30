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03:44, 30 июля 2025Россия

Четырехметровую волну цунами заметили на Камчатке

Четырехметровую волну цунами заметили в Елизовском районе Камчатки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Четырехметровую волну цунами заметили в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что после подземных толчков на Камчатке угрозу цунами объявили на Аляске и Гавайях.

Ранее сообщалось, что На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Объявлена угроза цунами.

До этого рядом с Петропавловском-Камчатским произошло мощное землетрясение. Эпицентр явления находился в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского, где проживает более 180 тысяч человек.

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