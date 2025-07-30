Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:17, 30 июля 2025Экономика

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5, объявлена угроза цунами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФИЦ« Единая геофизическая служба Российской академии наук» в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, землетрясение произошло во вторник, 29 июля, в 23:24 по местному времени. «Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!» — говорится в сообщении.

Ранее рядом с Петропавловском-Камчатским произошло мощное землетрясение. Эпицентр явления находился в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского, где проживает более 180 тысяч человек.

До этого землетрясение произошло на Украине. Подземные толчки отмечались в Полтавской области в районе поселка Старыe Санжары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5

    Постельная сцена в эфире популярного шоу заставила зрителей испытать приступ тошноты

    В одном штате США объявили угрозу цунами из-за землетрясения в России

    ФБР нашло пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме

    Четырехметровую волну цунами заметили на Камчатке

    В детсаду на Камчатке после землетрясения обрушилась стена

    Акула оторвала ногу семилетнему мальчику

    Фитнес-тренер отдохнул на Бали и впал в глубокую депрессию

    В Сахалинской области произошло землетрясение магнитудой 7,9

    Силовики рассказали об объединившихся против ТЦК украинцах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости