На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5, объявлена угроза цунами

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,5. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФИЦ« Единая геофизическая служба Российской академии наук» в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, землетрясение произошло во вторник, 29 июля, в 23:24 по местному времени. «Безусловная тревога цунами на побережье Авачинского залива!» — говорится в сообщении.

Ранее рядом с Петропавловском-Камчатским произошло мощное землетрясение. Эпицентр явления находился в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского, где проживает более 180 тысяч человек.

До этого землетрясение произошло на Украине. Подземные толчки отмечались в Полтавской области в районе поселка Старыe Санжары.