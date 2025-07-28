Мощное землетрясение произошло в российском регионе

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло рядом с Петропавловском-Камчатским

Рядом с Петропавловском-Камчатским произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН в своем Telegram-канале.

Подземные толчки зафиксировали в понедельник, 28 июля, в 15:13 по местному времени (06:13 по Москве). Их магнитуда достигала 5,2 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 99 километрах от Петропавловска-Камчатского, где проживает более 180 тысяч человек. Очаг землетрясения, по данным специалистов, залегал на глубине 52 километров. В комментариях к публикации жители российского региона отметили, что не ощутили подземных толчков.

Ранее в этот день мощное землетрясение произошло в Японии. Сейсмические толчки в 5,3 ощущались на севере острова Хоккайдо в горном районе Хидака. Эпицентр землетрясения располагался на юге острова близ Токачи. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.