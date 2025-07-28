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14:41, 28 июля 2025Экономика

В Японии произошло землетрясение

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Виктория Клабукова

Фото: Inked Pixels / Shutterstock / Fotodom

В Японии зафиксировано мощное землетрясение. Его сила составила 5,3 по шкале Рихтера, передает местный телеканал NHK.

Сейсмические толчки ощущались на севере острова Хоккайдо в горном районе Хидака. Как сообщается, эпицентр землетрясения располагался на юге острова близ Токачи. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.

Сейсмическая активность наблюдалась и в других районах острова. Колебания мощностью 4 балла чувствовались в городах Уракава и Сарабецу. В районах Хигаси, Саппоро, Абира, Титосэ, и поселках Сираои и Ацума сейсмические толчки достигли силы три балла. О разрушениях и пострадавших не сообщается, перебоев в работе транспорта нет. Угрозы цунами не фиксируется.

Ранее землетрясение произошло на Украине. Подземные толчки отмечались в Полтавской области в районе поселка Старыe Санжары. Их магнитуда составила 2,9 — землетрясение такой силы относится к неощущаемым. Оно стало третьим для Полтавской области за текущий год.

Куда более сильное землетрясение было зафиксировано в Чили. Колебания магнитудой 5,2 регистрировали в 238 километрах на юго-восток от города Антофагаста.

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