Мощное землетрясение произошло в Чили

EMSC: В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали на севере страны в ночь на четверг, 24 июля, в 03:46 по московскому времени (20:46 среды по местному времени). Эпицентр располагался в 238 километрах на юго-восток от города Антофагаста с населением около 450 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 111 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не зафиксировано.

Более сильное землетрясение за последние сутки произошло в Индонезии, в 109 километрах к западу от города Горонтало на острове Сулавеси. Магнитуду подземных толчков сейсмологи оценили в 6,3.

