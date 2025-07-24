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12:08, 24 июля 2025Экономика

Мощное землетрясение произошло в Чили

EMSC: В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: NigelSpiers / Shutterstock / Fotodom  

В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали на севере страны в ночь на четверг, 24 июля, в 03:46 по московскому времени (20:46 среды по местному времени). Эпицентр располагался в 238 километрах на юго-восток от города Антофагаста с населением около 450 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 111 километров. Данных о пострадавших и разрушениях не зафиксировано.

Более сильное землетрясение за последние сутки произошло в Индонезии, в 109 километрах к западу от города Горонтало на острове Сулавеси. Магнитуду подземных толчков сейсмологи оценили в 6,3.

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