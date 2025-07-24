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09:57, 24 июля 2025Экономика

Мощное замлетрясение произошло в Индонезии

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Александра Качан (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Индонезии

Фото: Yegar Sahaduta Mangiri / AP

У побережья Индонезии зафиксировали мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,3. Об этом говорится на сайте Геологической службы США (USGS).

Очаг залегал на глубине 144,6 километра. Подземные толчки произошли в 109 километрах к западу от города Горонтало на острове Сулавеси. Численность жителей населенного пункта составляет около 200 тысяч человек. Информация о возможных разрушениях и пострадавших не уточняется.

Ранее на острове Суматра в Индонезии произошло извержение вулкана Марапи. Высота выброшенного столба пепла составила 1,6 тысячи метров над кратером. По словам жителей близлежащего населенного пункта, извержение спровоцировало толчки, сотрясшие дома.

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