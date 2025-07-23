Antara: В Индонезии произошло извержение вулкана Марапи

На острове Суматра в западной части Индонезии произошло извержение вулкана Марапи. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

Действующий вулкан выбросил пепел на высоту 1,6 тысячи метров над кратером, или почти 4,5 метра над уровнем моря. Извержение продолжалось около 18 секунд. Жители ближайшего населенного пункта рассказали, что услышали громкий взрыв, за которым последовали толчки, сотрясшие дома.

Сейчас состояние Марапи оценивается как второй уровень опасности, означающий, что стоит оставаться начеку. Власти призывают местных жителей не приближаться к кратеру вулкана ближе, чем на три километра. Отмечается, что теперь облака пепла двигаются в юго-восточном направлении.

Ранее вулкан Этна на Сицилии выбросил огромный столб пепла. Эруптивное облако образовалось после обвала одного из флангов кратера.