Вулкан Этна выбросил столб пепла

ANSA: Над вулканом Этна поднялся столб пепла высотой в несколько километров

На Сицилии вулкан Этна выбросил огромный столб пепла. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Как отмечается, эруптивное облако образовалось над Этной после обвала одного из флангов кратера, который, в свою очередь, спровоцировал пирокластический поток — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и обломков пород. Столб пепла достигал в высоту нескольких километров. Лава не вышла за пределы Львиной долины, которая располагается на склонах вулкана.

Вулканическая активность не представляет угрозы для работы местного аэропорта в Катании.

Ранее сообщалось о пробуждении вулкана Ключевская сопка. Только 29 мая в регионе произошло более 130 землетрясений. На вулкане фиксировались слабые пепловые выбросы на высоту до пяти километров и свечение над кратером.