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07:52, 28 мая 2025Россия

Вулкан Ключевской на Камчатке активизировался

На вулкане Ключевском на Камчатке произошло более 130 сейсмособытий за сутки
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Более 130 землетрясений произошло на вулкане Ключевская сопка на Камчатке за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Отмечается, что его активность сохраняется. По данным ведомства, наблюдаются слабые пепловые выбросы на высоту до пяти километров и свечение над кратером.

Однако о пеплопадах в населенных пунктах не сообщается. Уточняется, что ситуация остается на контроле ученых.

Утром 19 мая в Индонезии произошло очередное извержение вулкана — он выбросил облако пепла высотой 1,2 километра. Местных жителей предупредили о риске потока холодной лавы из кратера — это может произойти в том случае, если пойдут дожди. При этом об эвакуации жителей пока не сообщалось.

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