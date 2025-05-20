В Индонезии произошло извержение вулкана

После восьми извержений подряд власти Индонезии приняли решение повысить уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до максимального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вулканологическое агентство страны.

«Наш анализ показал, что активность вулкана Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока», — отметил глава агентства Мухаммад Вафид.

Утром 19 мая произошло очередное извержение вулкана — он выбросил облако пепла высотой 1,2 километра. Местных жителей предупредили о риске потока холодной лавы из кратера — это может произойти в том случае, если пойдут дожди. При этом об эвакуации жителей пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что на Филиппинах извергся один из самых активных вулканов страны Канлаон.