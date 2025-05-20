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23:28, 19 мая 2025Мир

В Индонезии произошло извержение вулкана

В Индонезии произошло извержение вулкана
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

После восьми извержений подряд власти Индонезии приняли решение повысить уровень опасности вулкана Левотоби Лаки-лаки до максимального. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вулканологическое агентство страны.

«Наш анализ показал, что активность вулкана Левотоби Лаки-лаки по-прежнему высока», — отметил глава агентства Мухаммад Вафид.

Утром 19 мая произошло очередное извержение вулкана — он выбросил облако пепла высотой 1,2 километра. Местных жителей предупредили о риске потока холодной лавы из кратера — это может произойти в том случае, если пойдут дожди. При этом об эвакуации жителей пока не сообщалось.

Ранее стало известно, что на Филиппинах извергся один из самых активных вулканов страны Канлаон.

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