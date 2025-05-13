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14:43, 13 мая 2025Экономика

На Филиппинах произошло извержение вулкана

На Филиппинах извергся один из самых активных вулканов страны Канлаон
Виктория Клабукова

Кадр: Dianne Paula Abendan / Reuters

На Филиппинах произошло извержение вулкана Канлаон. Об этом сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Извержение произошло в три часа ночи по местному времени (десять часов вечера по Москве) и продлилось около пяти минут. В момент извержения вулкан выбросил столб пепла высотой 4,5 километра. На близлежащих территориях был объявлен третий уровень вулканической тревоги из пяти возможных. Этот уровень подразумевает повышенный риск излияния лавы и вероятность опасного извержения в течение нескольких недель.

Местных жителей просят не приближаться к кратеру ближе чем на шесть километров, пилотов также призывают не летать вблизи вершины. Власти готовятся к потенциальной эвакуации населения, если активность вулкана продолжит набирать обороты.

Вулкан Канлаон располагается на острове Негрос, является одним из самых активных в стране и крайне популярен среди туристов. В высоту вершина достигает 2,4 тысячи метров. Последнее извержение Канлаона было зафиксировано чуть больше месяца назад, 8 апреля. Тогда он выбросил столб пепла высокой около 4 километров, поставив под угрозу соседние деревни. В прошлый раз был также введен третий уровень тревоги.

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